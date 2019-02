Ski areál Potštát

Délka sjezdovky: 300 m

Cena za skipas: Dospělí, děti nad 10 let 3 hodiny a večerní 200 korun, celodenní 300 korun; děti do 10 let 3 hodiny a večerní 100 korun a celodenní 150 korun

∙pátek 1. února – Pololetní prázdniny – lyžování po celý den

∙čtvrtek 7. února – Přebor škol v obřím slalomu – od 8 do 14 hodin, závod je určen pro děti mateřských, základních a středních škol

∙čtvrtek 14. února – Valentýnské lyžování – lyžování nejen pro zamilované s gastro nabídkou a hudbou

∙sobota 16. února – Veřejné závody v obřím slalomu – pro děti i dospělé, přihlášky do 14. února

Provozní doba:

Pondělí

28.1.2019

9-13:30 hod

Úterý

29.1.2019

9-20 hod

Středa

30.1.2019

9-20 hod

Čtvrtek

31.1.2019

17-20 hod

Pátek

1.2.2019

9-20 hod

Sobota

2.2.2019

9-20 hod

Neděle

3.2.2019

9-16 hod

Úterý

5.2.2019

17-20 hod

Středa

6.2.2019

17-20 hod

Chata uzavřena-soukromá akce

Čtvrtek

7.2.2019

17-20 hod

Pátek

8.2.2019

17-20 hod

Sobota

9.2.2019

9-20 hod

Neděle

10.2.2019

9-16 hod