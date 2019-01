Setkání primátora Přerova Vladimíra Puchalského s občany je naplánováno na pondělí 11. září. Tradičně začne od 16 hodin v Galerii města Přerova. Lidé mohou přijít na schůzi říct prvnímu muži radnice, co se jim líbí nebo naopak nelíbí, jaké problémy řeší nebo co by se podle nich mělo změnit, aby Přerov vzkvétal.