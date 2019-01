Rybářský revír Vlkoš

Milovníci rybolovu mohou vyrazit do Vlkoše

Malebný rybník ve Vlkoši nedaleko Přerova mohou využít především milovníci ryb. Jedná se o soukromý revír. Rybolov je povolen po zakoupení povolenky u správce rybníka. Prodej povolenek je na místě. Povolenka v ceně 350 korun opravňuje lovícího ponechat si úlovek jednoho kusu Kapra (40 až 60 cm) či jednoho kusu Amura (50 až 65 cm). Ostatní druhy ryb včetně kaprů a amurů jiných než výše uvedených velikostí musí být šetrně puštěny zpět do vody. Pokud rybář rybu nechytne, nemůže se domáhat vrácení poplatku za povolenku. Štika, candát, pstruh, mník jednovousý, lín, tolstolobik, které budou rybářem chyceny a bude si je chtít ponechat (pokud to nebude ryba trofejní, vždy dle povoleného rozměru), může je odkoupit dle daného ceníku na váhu. Jeseter, koi kapr a trofejní ryby jsou celoročně chráněny, při chycení musí být maximálně šetrným a rychlým způsobem vráceny zpět do vody.