Na řezbářské dny i tradiční prodejní výstavu láká Střední škola řezbářská v Tovačově. Výstava se uskuteční od úterý 19. až do pátku 22. června v areálu školy na Nádražní ulici, a to vždy od 8 do 17 hodin. Práce studentů oboru umělecký řezbář a truhlář si budou moci také zájemci zakoupit.