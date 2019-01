Oslavit Dny evropského kulturního dědictví se rozhodli také na Helfštýně, který se tyčí nad Týnem nad Bečvou. Návštěvníci, kteří přijdou na hrad v neděli 9. září, tak budou mít po celý den vstup do hradního komplexu zdarma. Pro nejmenší návštěvníky jsou navíc připraveny speciální prohlídky spojené s plněním nejrůznějších úkolů. Putování po Helfštýně začíná každou sudou hodinu, a to od 10 do 16 hodin.