Přírodní koberec pokryje betonové náměstí

Přerov - Hořkou vůní podzimu zavoní koberec, vytvořený z nejrůznějších přírodních materiálů - dýní, šišek, listů, větviček, plodů ovoce i zeleniny, ale i kaštanů či šípků. Ozdobí první listopadový den náměstí T. G. Masaryka v Přerově a do originálního díla se může zapojit každý.

Aby ale koberec z darů přírody mohl vzniknout, potřebují organizátoři dostatek materiálu. Lidé mohou nosit přírodniny od pondělí 16. října do Výstavní síně Pasáž v Přerově. Kdo bude chtít, může je donést i přímo v den konání akce.

Jaký motiv se tentokrát vetkne „do dlažby“, zatím pořadatelé nechtějí prozrazovat. „Loni tu z přírodnin vznikl strom, který se stal ozdobou betonové plochy. V podobném duchu máme v plánu pokračovat i letos. Chceme zapojit do tvoření také Přerovany, takže zveme ke společnému dílu na náměstí všechny ty, kteří jsou ochotní, šikovní, hraví a mají fantazii. Zapojit se může každý,“ uvedla jedna za pořadatele Marta Jandová. (pu)