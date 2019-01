Příměstský tábor v knihovně

Hledáte vhodný program pro své děti na letní prázdniny? A co takhle je přihlásit na příměstský tábor, které pořádá na svém dětském oddělení Městská knihovna v Přerově? Pokud chcete, aby vaše děti zažily během letních prázdnin zábavný týden s pestrým a nabitým programem, neváhejte a přihlaste je!

Tábor je určen pro registrované uživatele přerovské knihovny ve věku 8 – 12 let a jeho kapacita je omezena maximálním počtem 20 účastníků. Takže neváhejte, rozhoduje pořadí podání přihlášky.

Na táborníky čeká program v podobě celodenního výletu do Pevnosti poznání v Olomouci, celodenní turistický výlet do Teplic nad Bečvou a blízkého okolí, pěší výlet na pozorovatelnu v Dluhonicích, retroolympiáda (sportovní a pohybové hry v přírodě a knihovně) a skautský den. Ve dnech, kdy děti nebudou na výletě nebo v přírodě, bude pro ně připraven program plný her, soutěží nebo kreativního tvoření v prostorách půjčovny pro děti.

Příměstský tábor se uskuteční v termínu od 16. 7. do 20. 7. 2018, a to každý den v době od 8.00 do 16.00 hodin.