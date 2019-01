Přerovští zahrádkáři budou mít výstavu

Přerov – „Přerovské babí léto“, to je název již jedenáctého ročníku výstavy, kterou o víkendu 30. září a 1. října pořádají členové Českého zahrádkářského svazu Přerov. Akce se uskuteční na zámku v Hustopečích nad Bečvou. Na návštěvníky čeká výstavka ovoce a zeleniny spojená se soutěží a o nejhezčí jablko, prezentace včelařů a ornitologů, prodej ovocných stromků, ale také výstavka řezbářských výrobků z tovačovské střední školy. V rámci programu bude také soutěž středních škol v aranžmá. Areál zámku bude otevřen v sobotu 30. září od 10 do 17 hodin, v neděli pak od 10 do 16 hodin. (job)