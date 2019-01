Přerovské dvorky se otevřou lidem

Přerov - Kdo by nechtěl vědět, jak to vypadá na cizím dvorku? Prohlídka zapomenutých zákoutí v centru Přerova, historie domů a osudy jejich vlastníků lákají snad každého. Z této úvahy vycházeli organizátoři akce s názvem Přerovské dvorky, která se loni setkala s obrovským úspěchem. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si dvorky a ještě se při tom dobře pobavit. Letos se mohou lidé těšit na druhý ročník této akce. A vzpomínat se bude i na přerovského rodáka - básníka Josefa Kainara

„Dvorky se otevřou v neděli 10. září v jednu hodinu odpoledne, a to tak trochu symbolicky v Kainarově ulici. Na prostranství u Přerovanky odhalíme nové lavičky, které se budou jmenovat „Kainarky,“ přiblížila za pořadatele Marta Jandová. Autory návrhu jsou Pavla Voborník Kačírková a Milan Šuška.

„Lavičky vtipně recyklují původní betonové květináče, které se na tomto prostranství už nacházejí. Na stejném místě začne i vernisáž výstavy s názvem „Třináct kytar“, která je věnována Josefu Kainarovi,“ řekla. K poslechu bude přítomným hrát kapela Entuziasté.

Na procházce po zajímavých zákoutích Přerova si lidé užijí bohatý kulturní program. Například na dvorku v Palackého ulici 23 je čekají alternativní umělci, poezie, underground a street art.

„Fotopoetický dvorek s výstavou si pak prohlédnou na náměstí T. G. Masaryka 15. Mohou si zde vytvořit historickou fotografickou technikou vlastní dílo,“ doplnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová. Další zastavení je pak vedle letní divadelní scény.

„Hravý dvorek“ je určen pro děti a nabídne jim loutkové divadlo, textilní hračky a ilustrované knihy. Budou mít také možnost se něčemu přiučit ve výtvarných dílnách s Annou Sypěnovou a Dagmar Mráčkovou.

Na hradbách se mohou těšit na „botanický dvorek“ s ukázkami hudby květin, ale i květomluvou a výstavou sítotisků Martina a Pavly Krkoškových. Předposlední zastávkou je Žerotínovo náměstí 44, kde bude hrát kapela Jazz za bukem a na příchozí zde čekají rukodělné dílničky či ukázka dynamické rychlokresby Věrky Vybíralové.

„Všechny dvorky uzavřeme v pět hodin odpoledne. Naše akce bude ale pokračovat v ulicích Jiráskova a Wilsonova, kde prostřeme stoly pro Přerovany, kteří si budou chtít společně s námi připomenout život a dílo rodáka Josefa Kainara. Stoly tam budou proto, aby se lidé mohli společně setkat, koupit si kdekoliv v ulici občerstvení, sednout si a vychutnat nedělní podvečer s programem,“ vylíčila Marta Jandová.

Na „Večeři pro Kainara“ vystoupí od půl šesté večer Jazzový orchestr Petra Stojana a o slovo se postarají Richard Pogoda a Čestmír Beťák. U večeře bude také pokřtěna kniha o Josefu Kainarovi a zájemci se mohou pustit do štafetového přepisování básníkových veršů.