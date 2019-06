Plovárna Hranice

Návštěvníci se opět mohou na letním koupališti v Hranicích těšit na celou řadu atrakcí a vyžití. Vedle beachvolejbalového hřiště, ping-pongových stolů, dětského hřiště s průlezkami i pískovištěm také na relaxační bazén s nejrůznějšími atrakcemi - chrliče, dětská skluzavka, vodní hřib nebo vzduchová masážní lehátka.

Otevírací doba:

Červen 9:00-19:00 (poznámk: v červnu od 13:00 hod. jen za příznivého počasí a dle rozhodnutí vedení areálu. V sobotu a v neděli otevřeno od 10:00 hod.)

Červenec-Srpen 9:00-20:00

Září: dle počasí, července, srpen: 9.00-20.00

Vstupné:

POZOR!!!

VSTUPNÉ SE ZAPOČÍTÁVÁ PŘI KAŽDÉM I OPĚTOVNÉM PŘÍCHODU



BĚŽNÉ VSTUPNÉ (vstupenka s čárovým kódem)

celodenní; odpolední (od 15.00); večerní (od 18.00)

Dospělí 80,- Kč; 60,- Kč; 40,- Kč

Mládež 6-18 let, studenti, senioři nad 65 let

65,- Kč; 45,- Kč; 25,- Kč

Dítě do 6 let

20,- Kč; 20,- Kč; 20,- Kč

ZTP/P zdarma



Org. skupina nad 15 osob

55,- Kč

40,- Kč



(zájezdy, tábory, sportovní družstva)



VSTUPNÉ PRO DRŽITELE ČIPU – PERMANENTKY (jednorázový odečet kreditu)

Dospělí

70,- Kč

50,- Kč



Mládež a senioři

55,- Kč

35,- Kč



Kočárek + ZTP / P + skupiny – u pokladny vyžádat průchod brankou

Cena čipu 200,- Kč

Rozlišují se čipy pro dospělé a mládež+senioři

Z čipu nabitého kreditní permanentkou se odečítá částka dle aktuálního platného ceníku

Nabitý kredit je možné využít pro letní i krytý bazén

Minimální hodnota pro první i opětovné nabití je 300,- Kč a dále po celé stokoruně

Omezení platnosti permanentky – 1 a půl roku od data zakoupení

V ceně vstupného je použití bazénových atrakcí zdarma

Atrakce jsou zapínány a vypínány v závislosti na provozním řádu technologie

a jejich spuštění nelze vymáhat.





CENÍK PŮJČOVNÉHO :



Hřiště na brach volejbal + síť + míč 1 hodina 100,- Kč