Oslavy 850 let Hranic – oslavy výročí první písemné zmínky o Hranicích se konají v sobotu 8. června od 10 do 21 hodin. Program: Masarykovo náměstí: 10.00 Slavnostní zahájení, 10.15 Dura Nux – středověká hudba, 11.00 Taneční soubor Spalováček a skupina Kokeš, 12.00 Divadelní soubor Tyl – představení Napravená pýcha, 12.50 Břišní tanečnice, 13.00 Výcvik motooddílu, 13.30 On The Road – pouliční akrobatická show, 14.15 Kloboukový klub Dantes – módní přehlídka klobouků a kostýmů z období secese, 15.00 Jan Vančura a Plavci, 16.15 Tuhle válku vyhrajeme, 17.00 Kloboukový klub Dantes – módní přehlídka klobouků a kostýmů z počátku 20. století, 17.15 Dura Nux – středověká hudba, 19.30 Bára Basiková s kapelou Basic Band. V průběhu dne uvidíte živou sochu, elegány na chůdách z období první republiky, karikaturistu, ukázku historických řemesel, zvěřinec, stánky s občerstvením a spoustu dalšího. Zámecká zahrada: 10.00 – 16.00 Cyklokuriozity pana Zehnala – pod Zámeckou zahradou u potoka Ludina, 10.30 Komedianti na káře – O Palečkovi – loutková pohádka, 11.30 Svobodní sedláci – Bitvička – recesní rekonstrukce bitvy, 12.00 Dura Nux – středověká hudba, 12.45 Svobodní sedláci – ukázka bojových technik – akční a zábavné vystoupení, 14.00 Svobodní sedláci – ukázka bojových technik– akční a zábavné vystoupení, 14.30 Komedianti na káře – Cirkus – divadlo pro děti s kejklíři a loutkami, 15.30 Svobodní sedláci – Šermířská besídka, 16.30 Komedianti na káře – Rytířské povídání o princi Bajajovi. Po celý den dobová kuchyně s ochutnávkou, rytířský stan s ukázkou zbroje a dobových kostýmů, stylové historické stánky s občerstvením. Prostranství u zámku: 11.15. 13.00 a 16.00 Vystoupení friských koní. Po celý den historické ruské kolo, kolotoč, zábavná atrakce – provazový žebřík, cirkusové šapitó s disciplínami pro děti, cukrová vata a občerstvení. Na Pernštejnském náměstí bude v 10.30 hrát na flašinet vysloužilý voják. Slavnostní průvod vyjde v 18 hodin od kruhového objezdu (u Poly) a po Třídě 1. máje přijde na Masarykovo náměstí. Ozdobou večerního průvodu bude tanec baleríny na balonu za doprovodu obří loutky, historické automobilyi postavy z dějin města.