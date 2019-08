Oli V. Helcl – Lázeňské vzpomínky – výstava fotografa, výtvarníka a typografa Oliho Helcla, která představuje fotografie z lázní z let 1975 až 1989, potrvá v sanatoriu Bečva do 30. září. Výstava je otevřená každý den od 8 do 20 hodin