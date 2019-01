Dřevohostice – Všichni ti, co se rádi bojí, by si neměli nechat ujít akci Zámek plný strašidel v Dřevohosticích. V pátek 13. října od 18 hodin vyjde průvod od místní sokolovny směrem do areálu zámku a okolo valů. Zájemci by si s sebou měli vzít vhodnou obuv, světýlko nebo lampion. Občerstvení pro příchozí bude zajištěno. Vstupné je třicet korun. Akci pořádá TJ Sokol Dřevohostice.