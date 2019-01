V Tovačově bude opět po roce otevřeno unikátní soukromé Hanácké muzeum. Miroslav Navrátil, majitel muzea umožní veřejnosti nahlédnutí do sbírek, které vyvolávají nostalgii doby našich babiček. Vystaveny budou mimo jiné věci z každodenního života našich předků. Otevřeno bude od 28. do 30. září, od 9 do 17 hodin.