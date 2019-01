Rychlost i adrenalinový zážitek. To čeká na ty, kteří si přijdou zazávodit na motokárovou dráhu v Lipníku nad Bečvou. Motokárová dráha v Lipníku nad Bečvou se nachází v areálu firmy Strojtos a nabízí celoročně půjčovnu motokár pro veřejnost. Karting Arena disponuje největším výběrem motokár na Moravě. K zapůjčení jsou motokáry o obsahu 200, 270 i 390 cm i motokáry určené k hobby závodění. Otevřeno je od pondělí do pátku od 13 do 21 hodin a o víkendu od 10 do 21 hodin.