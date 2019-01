MLÁDÍ PRO VENKOV – v pátek 6. července od 16 do 22 hodin proběhne v zámeckém parku 10. ročník malého venkovského hudebního festivalu, vystoupí olomoucký Hope Astronaut, podkrkonošský Heebie Jeebies, přerovská Arrhythmia a country kapela Šediváci. Občerstvení zajistí Sokolka. Od 15 do 17 hodin bude v zámecké kapli otevřená výstava 250 let zámku.