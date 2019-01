Marying the earth to the building

Akce již skončila Marying the earth to the building - v neděli 30. září od 17.30 hodin, Baťův dům v Přerově , promítání filmů v rámci nedělní akce Film a architektura. ˟ 30. 9. (17:30–20:00) Přerov otevřít v novém okně SDÍLEJ: