Výstava s názvem Lázeňské vzpomínky zahájí slavnostní vernisáží dnes v 17 hodin v příznačném prostředí lázeňského domu Bečva v Teplicích nad Bečvou. Autor vystavovaných děl, fotograf, výtvarník a typograf Vlastimil Oli Helcl představí soubor svých fotografií s lázeňskou tematikou z let 1975 až 1989. Výstavu bude následně možné navštívit kdykoliv od 6. srpna do 30. září v lázeňském domě Bečva v Teplicích nad Bečvou. Výstavní prostory jsou otevřené každý den včetně víkendu od 8 do 20 hodin.