Koupaliště v Lipníku nad Bečvou

Koupaliště Lipník nad Bečvou - bazén v klidové zóně obklopení zelení

Otevírací doba:

pondělí – pátek od 10 do 19 hodin, sobota – neděle od 9 do 19 hodin

Vstupné:

Celodenní dospělí 70,- Kč

děti do 15 let 40,- Kč

Krátkodobé (90 min.) dospělí 30,- Kč

děti do 15 let 20,- Kč

Odpolední (po 15:00 hod.) dospělí 35,- Kč

děti do 15 let 25,- Kč

Služby:

Úschova kola 20,- Kč / ks

Zapůjčení volejbalové sítě 60,- Kč / hod

Zapůjčení slunečníku 30,- Kč / ks

Vratná záloha za klíč od šatní skříňky 50,- Kč