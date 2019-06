Zdarma půjčujeme stolní tenis, soft tenis, badminton, volejbalový míč, lehátka.

PROVOZNÍ DOBA

Bazén 10:00 - 20:00 hodin

Občerstvení 10:00 - 21:00 hodin

VSTUPNÉ



celodenní

od 17:00 hod



Děti do 3 let

zdarma

zdarma

Děti do 15 let

20,-Kč

10,-Kč

Ostatní

40,-Kč

20,-Kč