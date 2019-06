Koupaliště v Kojetíně

Váš pobyt na koupališti Vám zpříjemní i námi nabízené doplňkové služby:

Internet - pro milovníky internetu je v areálu nainstalován wi-fi vysílač, který umožňuje bezplatné připojení k internetu.

Občerstveni - v areálu je k dispozici nově zrekonstruovaná restaurace s nápoji a rychlým občerstvením a nový beachbar.

Jízdní kola - možnost uložení v areálu - 20Kč/den

Možnost zapůjčení:

hůl minigolf 50 Kč/den s vratnou zálohou 50 Kč

- zničení hole 1000 Kč/ks

- ztráta míčku 50 Kč/ks

skříňka na úschovu 20 Kč/den

Beach sportovní zóna – je pro aktivně sportující návštěvníky nově zbudována v zadní části areálu s následující možností sportovního vyžití:

Sportovní dvoutrampolína pro návštěvníky od 6 let, do 80kg, za poplatek 10 Kč/osoba/5 min.

Aktivní zóna pro děti – je pro děti od 3 do 10 let nově zbudována a přístupná bezplatně v zadní části areálu před beach zónou s následující možností dětských aktivit:

Nafukovací trampolína - pro děti od 3 do 10 let vstup pouze pod dohledem osoby starší 18 let.

Mlžítko – pro vodní osvěžení těch nejmenších, včetně jejich doprovodu.

Dětské hřiště – s mnoha skákacími prvky pro děti od 3 let do 10 let, vstup pouze pod dohledem osoby starší 18 let.

Otevírací doba:

Návštěvní doba koupaliště







Červen

pondělí - pátek od 12 hod do 19 hod



sobota - neděle od 10 hod do 19 hod

Červenec – Srpen



pondělí - pátek od 10 hod do 19 hod



sobota - neděle od 9 hod do 19 hod

Vstupné:



Dospělí 80 Kč

Dospělí od 16 hod 60 Kč

Děti od 1 roku do 15 let, studenti 60 Kč

Důchodci 30 Kč

ZTP volný vstup

Děti do 18 let evidovaní na DDM (Dům dětí a mládeže v Kojetíně) volný vstup

volný vstup