Konfrontace 4 – vernisáž čtvrtého ročníku bienále, které je věnované lipenským fotografům, se koná ve čtvrtek 4. dubna v 16 hodin v Galerii Konírna. Výstava potrvá do 19. května a k vidění je od středy do pátku od 13 do 16 hodin, o víkendu od 11 do 16 hodin