Knihovna v Lipníku láká na výstavu

Ve výstavním sále Městské knihovny v Lipníku v Domečku se v říjnu uskuteční výstava maleb vídeňského malíře Othmara Ruzicky s názvem Moravští Chorvati: zapomenutá menšina. K vidění bude od 16. do 31. října a přiblíží významnou etnickou menšinu Chorvatů, která žila na jižní Moravě. „Výstavu zapůjčilo Sdružení chorvatské národnosti v ČR. Návštěvníci si budou moci v jejím průběhu zasoutěžit o zajímavé ceny. Výstava je součástí projektu Představujeme členské země EU-Chorvatsko,“ uzavřela Miroslava Střelcová. Expozice bude k vidění od pondělí do pátku od 9 do 12 hodin dopoledne a od 14 do 16 hodin odpoledne. V sobotu pak od 14 do 16 hodin