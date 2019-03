Kasárna generála Zahálky Hranice

V areálu hranických kasáren, které mají dlouholetou tradici, mají stálou expozici k historii, jak vojenství ve městě Hranice na Moravě, tak k současné 7. mechanizované brigádě zvané “Dukelská”. Výstava popisuje historii vojenského školství od dob rakouského mocnářství po současnou úlohu brigády včetně její účasti na zahraničních vojenských misích. Přístup do expozice naleznou zájemci v místě bočního vstupu do Zrcadlového sálu, přibližně 100 metrů od hlavního vchodu do budovy velitelství 7. mechanizované brigády. Vstup do posádkového muzea je zdarma.

Otevírací doba

Výstava je v kasárnách umístěna trvale a bývá otevřená o významných svátcích naší republiky. Skupiny i jednotlivci si mohou také domluvit vlastní termín prohlídky s tiskovým a informačním důstojníkem 7.mb kpt. Ladislavem Kabátem.