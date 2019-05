Iva Hüttnerová – olejomalby, grafiky – vernisáž výstavy obrazů malířky a herečky Ivy Hüttnerové se koná ve čtvrtek 6. června v 16 hodin v Galerii Konírna. Výstava potrvá do 21. července a bude přístupná od úterý do pátku od 11.30 do 16 hodin, v sobotua neděli od 11 do 17 hodin.