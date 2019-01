PROGRAM FESTIVALU HUDBOSLOVENÍ V PŘEROVĚ

3.11. Sporty a hry pro děti a rodiče s dětmi, 10 hod., park Michalov

3. 11. Old Fashioned Swing Band, 15 hod., klub Teplo

3. 11. Melody Gentleman, 19 hod., klub Teplo

4.11. 100 let – hra na oslavu 100 let naší republiky pro malé i velké,15 hod., Horní náměstí

4. 11. Harafica, 18 hod., klub Teplo

5. 11. Szidi Tobias, 19 hod., klub Teplo

9. 11. Michal Pavlíček a Čombeband, 20 hod., klub Teplo

10. 11. Jimmy Bozeman & The Lazy Pigs + Špunt 19.30 hod., klub Teplo

14. 11. Čína – země neomezených možností, 18 hod., klub Teplo

14. 11. Krystyna Durys Quartet, 20 hod., klub Teplo

22. 11. Po vlastní ose: Velká cesta napříč Asií, 17.30 hod., klub Teplo

22. 11. Luboš Pospíšil + 5P, 20 hod., klub Teplo

23.11. Rockový večer, 20 hod., klub Teplo

24. 11. Pohádkový karneval, 14.30 hod., klub Teplo

24.11. Indonésie, 15 hod., klub Teplo

24. 11. Lampioňák, 18 hod., klub Teplo

24. 11. Jan Hrubý a Ruda Hálek, 20 hod., klub Teplo