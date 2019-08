Hranické kulturní léto: Mothers Follow Chairs

Také ve čtvrtek 8. srpna pokračuje v Zámecké zahradě Hranické kulturní léto. Tentokrát na návštěvníky čeká koncert blues-soulové skupiny Mothers Follow Chairs z Přerova. Skupina hrála na mnoha festivalech, například Blues Alive, International Blues Night, Evropské Jazzové Dny, Československý jazzový festival, Blues nad Bečvou či Jazz Goes To Town. Koncertovali také v zahraničí například na polském festivalu Rawa Mazowiecka, na slovenském Bratislava Livin´ Blues festival, či Jazz & Blues Fest Levice. Koncert začíná v 18 hodin a v případě špatného počasí se přesune do Zámeckého klubu. Vstup je zdarma. (mat)