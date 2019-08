Největšímu mezinárodnímu setkání uměleckých kovářů bude od pátku 23. do neděle 25. srpna patřit hrad Helfštýn. 38. ročník Hefaistonu nabídne to nejlepší z produkce světových uměleckých kovářů, živou tvorbu a kovářský trojboj, přednášky, soutěže i jarmark. Hefaiston se koná v pátek od 18 do 20 hodin, v sobotu od 9 do 20 hodin a v neděli od 9 do 14 hodin. Akci zpestří v pátek v 18 hodin koncert Mirka Kemela s kapelou, v sobotu v 17 hodin koncert kapely Schodiště a ve 20 hodin skupiny Gentleman´s Club.