Moravská škola tance, věnující se taneční výchově od výuky klasického baletu po současný tanec, zve ve středu 19. června od 17 hodin do Městského domu v Přerově na Taneční Galavečer a Taneční divadlo Sněhurka, ve kterém vystoupí žáci z taneční výchovy, ve věku od tří do šesti let, a žáci ze současného tance ve věku od šesti do osmnácti let. Vstup je zdarma.