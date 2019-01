EXHIBITION RABBIT´S FEST – v sobotu 23. června od 9 do 18 hodin a v neděli 24. června do 17 hodin ve sportovním areálu v Lazníčkách. Dvoudenní program pořádá Český svaz chovatelů Výkleky.Bohatý program je již tradičně rozdělen do dvou dnů. V sobotu 23. června od 9 hodin se mohou návštěvníci mimo jiné těšit na „Králičí hop“ pod taktovkou několikanásobné mistryně České republiky a Evropy Lady Šípové. „Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na lukostřelbu na terč nebo ukázky ovládání honáckého biče. Děti se také budou moci svézt na koních či ponících,“ prozradil pořadatel Jiří Koláček. Milovníci zbraní si mohou v rámci programu vyzkoušet střelbu z historických i současných vzduchovek. O hudební část sobotního programu se od 11 do 15 hodin postará kapela Harmony, kterou poté vystřídají prostějovští Smoke a Katapult revival.Také sobotní večer bude v Lazníčkách ve znamení hudby. Od 18 hodin se totiž postupně představí kapely Secondhand, Kabát revival, Skarlet a Penzistor. Velikým lákadlem pak bude vystoupení skupiny Lunetic.Nedělní program začne také v 9 hodin. Návštěvníci si budou například opět moci vyzkoušet střelbu ze vzduchovek. Připravena bude také nevšední projížďka historickým kočárem. V 17 hodin se uskuteční předání čestných cen a pohárů.