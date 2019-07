Dobová pouť – koná se od pátku 26. do neděle 28. července na náměstí u kostela sv. Vavřince. Program: pátek 26. července: 19.00 divadelní představení Paní Fantomasová se zlobí (DS Tyl Drahotuše) – sál U Jelena. Sobota 27. července: 10.00 dobové stánky, kovář, C. a K. polní kafírna, tkalcovské dílny, šití z kůže, pečení kváskového chleba v jílové peci, 15.00 loutkové divadlo Féder Teáter, 16.00 – 18.00 soutěž o hodový koláč, 17.00 loutkové divadlo Féder Teáter, 18.00 Kokeš – mladá spálovská kapela. Neděle 28. července: 10.00 dobové stánky, kovář, C. a K. polní kafírna, tkalcovské dílny, šití z kůže, stacionární parní modely – parostroje, 15.00 pohádka pro děti – studio Bez kliky, 16.00 pohádka pro děti – studio Bez kliky, 15.00 – 18.00 Cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky s primáškou Ludmilou Hruškovou