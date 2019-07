Do zdi – ve čtvrtek 11. července od 20 hodin na letní divadelní scéně mezi hradbami přerovského zámku. Love story i detektivka. Jedna rána do hlavy a vy ani nevíte, jestli máte rádi kafe, nebo čaj. Jestli vlastně existuje někdo, koho milujete, nebo jste v tomhle světě sami. Inscenace o lásce a životě získala na přehlídce Divadelní Kojetín nominaci na celostátní přehlídku do Volyně.