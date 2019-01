Brány přerovských památek se otevřou

Novinkou Dnů evropského dědictví je i nahlédnutí do promítací kabiny v kině Hvězda





Přerov - Otevřené kostely, výstavy na zámku, ale i místa, která nejsou veřejnosti běžně přístupná - třeba židovský hřbitov. Dny evropského dědictví slibují nadcházející víkend bohatý program a jednou z letošních novinek je i možnost nahlédnout do promítací kabiny v kině Hvězda, které se k akci připojí vůbec poprvé.

Projekční kabina je pro diváky utajeným lákadlem a lidé se do ní běžně nedostanou. Její prohlídku zpestří odborný výklad promítače Vladimíra Odstrčila, který se své profesi věnuje už pětapadesát let. V rámci komentovaných prohlídek se lidé dozvědí něco o historii starých 35 mm promítaček.

„K této práci mě přivedl koncem padesátých let můj otec, který se jako jeden z konstruktérů podílel na výrobě pětatřicítek. Fanoušek filmů nejsem, ale technika je můj obor,“ svěřil se Vladimír Odstrčil. Za svůj život už promítl tisíce filmů ve všech přerovských kinech.

„Před Hvězdou jsem byl v kinech Oko, Jas i Panorama - a promítal jak na promítačkách pětatřicítkách, tak i na sedmdesátce v kině Hvězda. Na digitální projekci jsme přešli v roce 2010,“ řekl.

V rámci komentovaných prohlídek kabiny, které se uskuteční v 15, 15.30, 16 a 16.30 hodin, zjistí zájemci zajímavosti o historii starých promítaček, ale i o práci s filmovým pásem, dozví se něco o zakládání, převíjení i kontrole filmové kopie.

„Návštěvníci kina zhlédnou v neděli 9. září v 17.30 hodin snímek Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka a ve 20 hodin pak Habermannův mlýn,“ doplnila vedoucí kina Svatava Měrková.

Během Dnů evropského dědictví se v sobotu 8. a v neděli 9. září otevřou všechny významné památky ve městě a jeho okolí. V sobotu 8. září si mohou zájemci prohlédnout Památník lovců mamutů v Předmostí, Pravoslavný chrám, kostel svatého Michala nebo nově opravenou kapli sv. Jiří.

V neděli 9. září je nabídka ještě pestřejší - od 9 do 17 hodin se lidem zpřístupní Ornitologická stanice, Muzeum Komenského i hrad Helfštýn. Lidé si mohou od 10 do 16 hodin prohlédnout i subtropický skleník v parku Michalov a od 8 do 18 hodin se jim otevře i židovský hřbitov. Od 15 hodin mohou zavítat do kostela sv. Vavřince, sv. Michala na Šířavě, ale i do kaple sv. Jiří či kostela sv. Maří Magdaleny v Předmostí.



Program:



Sobota 8. září



Památník lovců mamutů 10 - 15 hod.

Galerie města Přerova 9 - 17 hod.

Městský park Michalov 5.30 - 23 hod.

Skleník v Michalově 10 - 16 hod.

Městské hradby s fortnou 8 - 18 hod.

Pravoslavný chrám 13 - 17 hod.

Kostel sv. Michaela 15 - 17 hod.

Kaple sv. Jiří 15 - 17 hod.





Neděle 9. září



Zámek (Muzeum Komenského) 9 - 17 hod.

Hrad Helfštýn 9 - 17 hod.

Ornis 9 - 17 hod.

kino Hvězda 15 - 17.30 hod.

Památník lovců mamutů 10 - 15 hod.

Galerie města Přerova 9 - 17 hod.

Městský dům 9 - 18 hod.

Městský park Michalov 5.30 - 23 hod.

Skleník v Michalově 10 - 16 hod.

Městské hradby s fortnou 8 - 18 hod.

Židovský hřbitov 8 - 18 hod.

Kostel sv. Vavřince 15 - 17 hod.

Kostel sv. Michaela 15 - 17 hod.

Kaple sv. Jiří 15 - 17 hod.

Kostel sv. Maří Magdalény 15 - 17 hod.