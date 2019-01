Akrobatické ukázky historických letounů i moderních strojů, zásah vrtulníku letecké záchranné služby nebo unikátní letová ukázka letounu JAK C-11. To i mnoho dalšího čeká na ty, kteří v sobotu 23. června dorazí do areálu Letiště Bochoř, kde se od 10 do 16 hodin uskuteční tradiční Den letiště. Na své si přijdou také nejmenší návštěvníci, pro které budou připraveny nejrůznější atrakce. Zájemci se mohou pokochat krajinou z ptačí perspektivy nebo vyzkoušet manipulaci s moderními drony. Celý program moderuje známý herec Jan Antonín Duchoslav.