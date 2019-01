Přerov - V loňském roce nabídl Den architektury v Přerově prohlídku obchodních domů, před dvěma lety čekala zájemce exkurze do historických prostor Juty, staré elektrárny nebo Kazeta. Tentokrát se mohou fanoušci architektury těšit na exkluzivní výhled ze střechy budovy Strojaře a prohlídku jeho útrob. Akce se uskuteční v neděli 1. října.

Opuštěný hotelový dům Strojař je nejen místem vzpomínek mnoha Přerovanů, kteří zde žili, ale také objektem, který lidem v posledních letech zvedal tlak. Měli totiž strach z toho, že by zde po odchodu armády mohla vzniknout další sociální ubytovna. Radnice nakonec budovu odkoupila od státu za částku 42,5 milionu korun a hledá pro ni smysluplné využití.

„Jednotícím tématem českých Dnů architektury je letos voda a v případě Přerova pak konkrétně „socialismus nad řekou“. Součástí akce tedy bude i krátká přednáška, popisující vývoj města a jeho architektury v dobách socialismu. Na návštěvníky čeká i bohatá ukázka fotodokumentace,“ přiblížil architekt a radní Jan Horký, který bude zájemce po Strojaři provázet.

Sraz je ve 14 hodin před sokolovnou, odkud se lidé přemístí k bývalému hotelovému komplexu. „Objekt, ve kterém se nachází na 144 pokojů, je už pátým rokem opuštěný a hledáme pro něj využití. Letos vypíšeme architektonicko - urbanistickou soutěž, která se má zabývat novou podobou stavby a také jejího okolí,“ zmínil Jan Horký.

Ten má v plánu představit zájemcům nejen interiéry Strojaře, ale v případě příznivého počasí vystoupat až na jeho střechu - a z tohoto nezvyklého místa lidem ukázat Přerov a jeho budovy. Návštěvníci odtud dohlédnou i na blízký Památník jednoty bratrské, kde bude odpolední program pokračovat.

„Nejen pro návštěvníky Dnů architektury se zde v 16 hodin uskuteční Žerotínský koncert s dobovou muzikou Rabussa. Součástí je i křest knihy Kapitoly z výtvarné kultury města Přerova,“ řekla

vedoucí Kanceláře primátora Daniela Novotná. Publikace představuje architekturu, ale i sochařská díla ve městě od období moderny, tedy dvacátých a třicátých let minulého století, až po současnost. (pu)