KDY: sobota 6. října od 18 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

CO: Dechový orchestr Haná

Od Rakousko - Uherska až po dnešek, co se hrálo a zpívalo. To i mnoho dalšího nabídne koncert k 100. výročí založení republiky, který se uskuteční v sobotu 6. října v Městském domě v Přerově. Lidé mohou zavzpomínat od 18 do 20 hodin. Spoluúčinkuje dětský taneční soubor Trávníček.