CYKLOTRASA: Ze Zábřehu do Drozdovské Pily

Jak příjemně s rodinou strávit odpoledne? Vydejte se odhalit tajemství Zábřežské vrchoviny. Toto pohoří na pomezí Čech a Moravy skrývá řadu historických památek i přírodních krás.

Ze Zábřehu se vydejte ulicí Oborník směrem na Lupěné. Asi po 2 kilometrech dorazíte k Šubrtově kapličce. Poutní místo zasvěcené Panně Marii Bolestné nechal u mlýnského náhonu koncem 18. století vybudovat majitel zdejšího pole. Podle tradice se zde stalo několik zázračných uzdravení.

Poté pokračujte směrem na Lupěné, za mostem přes Moravskou Sázavu zabočte doprava na místní cestu. Ta vás zavede k železničnímu skanzenu. Ten vznikl na železničním náspu opuštěném po vybudování rychlostního koridoru. Trať dnes vede tunelem, a tak násep slouží jako cyklostezka. V samotném skanzenu si přijdou na své milovníci železniční historie. Je zde k vidění historická vodní pumpa, mechanické návěstidlo, ale především parní lokomotiva s dřevěným služebním vagonem.

Malebným údolím Moravské Sázavy dojedete k vesnici Hněvkov a odtud po asfaltové silničce do Hoštejna. Uprostřed vesnice nabízí možnost občerstvení restaurace Pod Hradem. U ní také lze zamknout kola a pěšky se po červené značce vydat do strmého kopce nad vesnici. Odměnou za několik set metrů stoupání je výhled ze zříceniny hoštejského hradu a památníku dostavby železnice Olomouc – Praha.

Poslední úsek vede údolím Březné do osady Drozdovská Pila. Ta byla za druhé světové války centrem partyzánského odboje na Zábřežsku. Občerstvení poskytne stylová hospůdka U Záruby.

Zpět do Zábřehu se můžete vydat stejnou trasou údolím, nebo si ji zpestřit cestou přes malebné vesničky a kopce Zábřežské vrchoviny.