CYKLOSTEZKA: Z Prostějova ke Sloupsko-šošůvským jeskyním

Soustava dálkových cyklotras protíná celou Evropu. Cyklostezka s pořadovým číslem devět, která začíná v Polsku prochází i Prostějovem, odkud pokračuje přes Rakousko do Slovinska a končí v chorvatském městě Pula. Na zajímavá místa, která stojí za navštívení, však můžeme narazit už kousek za Prostějovem. Středně náročný cyklovýlet z Prostějova až ke Sloupsko-šošůvským jeskyním vás provede mnohdy nedotčenou přírodou.

Na stezku se můžete napojit v prostějovském biokoridoru Hloučela a pokračovat podél říčky do Mostkovic. V obci potom zatočte před bistrem U Čápa doleva a pokračujte dál do kopce směrem k Autokempu Přehrada. Jeďte okolo přehrady, kde si můžete dát první zastávku na jednom z mnoha občerstvení, například ve zrekonstrovaném Hotelu Zlechov a podívat se na Zámek Plumlov.

Pokračujte okolo Podhradského rybníka s možnou zastávkou v kempu Žralok do Soběsuk. Trasa vede do Žárovic po frekventované silnici, naštěstí tento úsek není dlouhý. V Žárovicích odbočte doprava do Hamer. Vesnici projedete a zahnete doleva směrem do Vojenského újezdu. Cyklostezka vede veřejně přístupnou částí, můžete se po ní tedy vydat bez obav. Pokračuje lesem rovně až k přístřešku, kde je možnost se v případě nepřízně počasí schovat nebo posvačit. Nedaleko odtud se nachází zřícenina Ježova hradu, který byl postaven ve 14. století.

Stezka pokračuje Repešským žlebem. Tato část je poměrně dlouhá a zahrnuje táhlé stoupání. Proto je trasa vhodná pro lehce pokročilé cyklisty. Pokud si chcete užít delší výlet na kole a tomuto stoupání se vyhnout, můžete použít cyklobus, který vás vyveze z Prostějova až do Protivanova. Odtud můžete přejet do Repech a na trasu se napojit. Za zastávku stojí nově postavená rozhledna Kopaninka, z níž je výhled do celého kraje.

Dále projeďte přes Nivu a za vesnicí odbočte doleva. Přes kemp Baldovec dojedete do Holštejna. Pokud na chvíli uhnete z trasy doleva, můžete se jít podívat na zříceninu hradu Holštejn a přilehlé jeskyně. Tato oblast je ale na kole o něco hůře přístupná. Z Holštejna můžete pokračovat do Sloupu. Zde můžete navštívit Sloupsko-šošůvské jeskyně. V tuto chvíli má trasa 37 kilometrů, takže zvažte, jestli už chcete pomýšlet na návrat, nebo ještě navštívit Punkevní žleb a Punkevní jeskyně.