Československý jazzový festival v Přerově: Nik West i Skety

Třicátý čtvrtý ročník tradičního festivalu nabídne pestrý koktejl

PETRA POLÁKOVÁ - UVÍROVÁ

Přerov - Koncerty celebrit, ale i hudebníků, kteří teprve mezi hvězdy jazzu míří, slibuje 34. ročník Československého jazzového festivalu v Přerově. Město bude žít jazzem tři dny, a to od čtvrtku 26. do soboty 28. října. A přesto, že museli letos pořadatelé oplakat neúčast fenomenálního basisty Stanleyho Clarka, našli za něj „ženskou“ náhradu - zpívající basistku Nik West.

„Podobu koncertů vyprofilovala vyšší moc zrušením evropských turné dvou velkých hvězd. Do Přerova tedy nepřijedou Stanley Clarke a Bob James, za které jsme museli rychle najít náhradu,“ popsal ředitel Československého jazzového festivalu v Přerově Rudolf Neuls. Pořadatelé měli při vší smůle nakonec štěstí a posluchači rozhodně nebudou litovat.

Úvod festivalu bude patřit ve čtvrtek 26. října v 19.30 hodin sextetu Skety. Kvality této vokální a cappella skupiny dokládá i vítězství v prestižní soutěži The Ward Swingle Award. O tom, že skupina netrpí žánrovými předsudky, svědčí i letošní album Týdytý, na jehož nahrávání se podíleli i Ondřej Ruml, Aneta Langerová, Vojtěch Dyk nebo Alexander Hemala.

Pro vystoupení na festivalu připravuje Petr Wajsar několik originálních aranžmá, jimiž připomene 100. výročí narození přerovského rodáka Josefa Kainara.

O tom, jak se krásně rýmuje italské bel canto s jazzovým feelingem, přesvědčí posluchače zpěvačka Roberta Gambarini. Alba rodačky z Turina „Easy to Love“ a „So in Love“ byla nominována na Grammy. Členem tria, které ji v Přerově doprovodí, je renomovaný pianista Kirk Lightsey.

Festival se může pochlubit galerií slavných basistů, kteří do Přerova zavítali v minulých letech - Ray Brown, Marcus Miller nebo Esperanza Spalding. Letos měl do basové síně slávy vstoupit také Stanley Clarke, který ale měsíc před festivalem zrušil své evropské turné. Na pódiu se místo něj objeví Monty Alexander, klavírní virtuóz, který se do města nad Bečvou vrací po dvaceti letech.

„Zahajovací sestavu pátečního večera přivede na pódium saxofonista Ondřej Štveráček, jehož doprovodí pianista Klaudius Kováč, kontrabasista Tomáš Baroš a bubeník Gene Jackson. Skvělou úroveň skandinávského jazzu v Přerově potvrdí se svým triem pianista Jacob Karlzon,“ doplnil za pořadatele Aleš Benda.

Funkovou korunu pátečnímu koncertu nasadí zpívající basistka Nik West, která zaujme na první pohled extravagantním zjevem a na první poslech muzikou, jež jí vynesla přezdívku „Ženský Lenny Kravitz“.

Sobotní večer bude zaměřen na mladší posluchače bez rozdílu věku. „V úvodu oslaví třicáté narozeniny kapela, jejíž zakladatel Boris Urbánek požádal o svolení používat název Tutu samotného Milese Davise,“ doplnil jednu zajímavost Aleš Benda. Klávesista představí současnou podobu kapely, ve které hrají saxofonista Michal Žáček, basista Martin Gašpar a bubeník Marcel Buntaj.

Ke kapelám, které zrají jako víno, patří britská skupina Matt Bianco. Její frontman, zpěvák a skladatel Mark Reilly dal nedávno dohromady novou sestavu, jejímiž členy jsou muzikanti z kapely Jamieho Culluma a švédský saxofonista Magnus Lindgren. Posláním kapely je oživení a modernizace původních kořenů jazzu, bossa novy a uvolněného swingu.

Vyvrcholením roztančeného sobotního finále pak bude vystoupení kapely Patāx. Její lídr Jorge Perez připravuje hudební směs z příměsí flamenco, latin jazz, funky, současná fusion nebo afrokubánský folklór. Koncert připomene skladby krále popu Michaela Jacksona. Na závěr každého večera se mohou lidé těšit také na oblíbené after party - tentokráte se skupinou Adams Family.