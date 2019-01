Československý jazzový festival – od čtvrtka 25. do soboty 27. října od 19.30 hodin v Městském domě.

⋅čtvrtek 25. října

* Concept Art Orchestra (CZ/A)

* Ondrej Juráši & Milo Suchomel* Horns in the City (SK)

* Damien Schmitt & Dam’nco (F)

⋅pátek 26. října

* Kryštof Marek Orchestra (CZ)

* Victor Wooten feat. Dennis Chambers & Bob Franceschini (USA)

* The Manhattan Transfer (USA)

⋅sobota 27. října

* Academic Jazz Band (CZ)

* Rosťa Fraš CZ/SK Quintet, feat. Martin Konvička (CZ/SK)

* Chris Minh Doky & Electric Nomads (Dave Weckl, George Whitty, Dean Brown) (USA)

After party po koncertech v předsálí Městského domu

* Jiří Halada & Friends (CZ)

Moderuje Aleš Benda.