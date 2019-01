Burza práce dá šanci nezaměstnaným i studentům

Hledáte nové zaměstnání nebo si nejste jisti s výběrem vhodného oboru ke studiu? V tom případě byste měli navštívit Burzu práce a vzdělání, která se uskuteční ve čtvrtek 12. října v přerovském hotelu Jana, a to od 9 do 17 hodin. Na třetím ročníku Burzy práce a vzdělání se představí celkem pětadvacet zaměstnavatelů a patnáct škol. Akce je určena pro všechny ty, kteří hledají práci nebo se jen zajímají o to, jaké pracovní nabídky má současný trh práce. Je ale také věnována žákům a studentům.