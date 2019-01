Návštěvníci se mohou letos těšit na upravený dojezd tobogánu a nové dětské pískoviště. Děti se mohou vydovádět na velké herní sestavě, která se skládá ze dvou věží, a chybět nebude ani celokovová skluzavka, prolézací tunel, lanový most, šikmý tyčový výlez či lezecká síť. Otevírací doba: červen, července a srpen 10.00-20.00

Vstupné: děti do 6 let 22 Kč / do 15 let 65 korun / dospělý 86 Kč