Bachmač – výstava, která připomene boje u Bachmače, na jehož osvobození se zasloužili legionáři, bude k vidění od 4. do 9. března ve výstavním sále Domeček. Výstavu si můžete prohlédnout ve všední dny od 10 do 12 hodin a od 15 do 17 hodin a v sobotu od 15 do 17 hodin