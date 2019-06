100 let fotbalu v Hranicích – oslavy k výročí 100 let organizovaného fotbalu v Hranicích se konají v sobotu15. června od 14 hodin na stadionu SK Hranice. Program: 14.00 otevření areálu, 14.00 – 20.00 zábavné nafukovací atrakce zdarma pro všechny, 14.30 oficiální zahájení akce, 15.00 – 18.00 fotbal SK Hranice vs. Výběr známých osobností, fotbal Staří páni SK Hranice vs. Konstancin-Jeziorna, 19.00 – 20.00 Atmo music a Jakub Děkan, 21.00 – 22.00 Marek Ztracený, 23.00 – 24.00 Traktor, 24.00 půlnoční ohňostroj, 24.00 – 2.00 afterparty s Petrem Říbalem