100 let Československa – osmičkové roky v Prosenicích

Muzeum, Prosenice

Významné jubileum si připomenou také obyvatelé Prosenic na Přerovsku. Od 5. srpna do 28. listopadu bude ve zdejším muzeu otevřená nová expozice, která přiblíží významné roky v obci v postupném proudu času. Zrekonstruované muzeum bude veřejnosti přístupné jako vždy, každou neděli, a to vždy od 14 do 17 hodin.