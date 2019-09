Tak trochu netradiční hostinec. Tak by se dal nazvat dnes již legendární hostinec U Olinka ve Lhotce.

Hostinec U Olinka, Lhotka | Foto: archiv Deníku

Milá hospoda stojí ve Lhotce už od 30. let 20. století. Vlastnila ji rodina Vlasákova a Olinek Vlasák jí obětoval celý svůj život. Jeho syn Pavel Olinka po jeho smrti nahradil, ale bohužel předčasně odešel. Hospoda U Olinka má ráda kulturu. Navazuje tak na tradici undergroundových, dnes již tradičních Vánočních setkání a přidává další zajímavé projekty. Krom divadelních představení je hospoda také centrem charitativních bazarů. Ze známých herců již své umění ve Lhotce předvedli Pavel Liška, Tomáš Matonoha. Během prezidentské kandidatury zde poobědval Karel Schwarzenberg. Otevírací doba U Olinka: pondělí – úterý zavřeno, středa – čtvrtek od 17 do 20 hodin, pátek od 17 do 22 hodin, sobota od 14 do 22 hodin a neděle od 14 do 20 hodin.