Název akce Přerovský ples

KDY: v sobotu 7. března od 19 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 350 korun

Na plese vystoupí Monika Absolonová, Eva Perkausová, O5 a Radeček a mnoho dalších, občerstvení formou rautu, zážitkový fotokoutek

Název akce Sokolské šibřinky

KDY: sobota 7. března od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Horní Moštěnice

ZA KOLIK: 60 korun

Tradiční akce pro dospělé se zábavným programem a tombolou, hraje skupina Esmeralda

Název akce Jarní festivalový prolog

KDY: v sobotu 14. března od 19.30 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 330 korun

Jarní prolog největšího hudebního svátku v Přerově udělá radost všem fanouškům jazzových fúzí, které přitahují pozornost kombinováním nejrůznějších muzikálních vlivů. Na jazzovou ochutnávku se mohou posluchači těšit v sobotu 14. března v 19.30 hodin v Městském domě v Přerově.

„Festivalový prolog zahájí Ondřej Kabrna & Flying Hammond, tedy seskupení, které vzdává hold kultovním hammondkám vlastními skladbami. Prolíná se v nich jazz a fusion, ale i klasické varhanní improvizace - včetně takových, ve kterých je dáno téma z obecenstva,“ přiblížil ředitel Československého jazzového festivalu v Přerově Rudolf Neuls.

Ondřej Kabrna a jeho „létající hammondky“ se v roce 2019 hudebně připojili k oslavám třiceti let sametové revoluce a v jejich aranžích zazněly některé skladby, které neodmyslitelně patřily k roku 1989. Malý střípek těchto skladeb představí band také v Přerově. Varhaníka Ondřeje Kabrnu doplní kytarista Kryštof Tomeček a bubeník Jakub Nývlt.

Hlavním hostem večera bude švédský zpěvák a klávesista Jonah Nilsson. Jeho popularita raketově vzrostla v posledních letech poté, co se svým uskupením Dirty Loops naboural představy o jednoduchých popových popěvcích. „Tato skupina dala známým hitům neskutečně dravá a kreativní aranžmá, často velice vzdálená původním skladbám, ale o to bližší srdcím jazzových fanoušků,“ řekl.

Se začátky kapely je spojeno mimo jiné i jméno superproducenta Davida Fostera. A v současné době se Jonah Nilsson dostal pod producentská křídla dalšího velikána hudební historie, jakým je Quincy Jones. Svůj sólový projekt Jonah charakterizuje jako hudbu s koketním a drzým zvukem Dirty Loops, ale s většími přesahy do R&B a popu. „Do Přerova přiveze Jonah Nilsson spoluhráče ze svého sólového projektu, jimiž jsou Jonatan Alfredsson na klávesy, baskytarista Tobias Grenholm a bubeník Kefa Figaro,“ upřesnil Rudolf Neuls.

Stejně jako na podzimním jazzovém festivalu se mohou fanoušci jarního prologu těšit i na afterparty. V předsálí Městského domu v Přerově tentokrát zahraje zlínský F-Dur Jazzband.

Název akce Ples Dlažky

KDY: sobota 14. března od 19.30 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov

ZA KOLIK: 200 korun

To nejlepší z hudby k tanci i poslechu! Wyjetej Wolej a jeho rockové hity! Cimbálovka Primáš s hudební domácí klasikou! Taneční diskohity DJ Vačiho v podzemí!