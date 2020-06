Název akce Motomše Hranice 2020

KDY: v sobotu 30. května od 11.30 hodin

KDE:Masarykovo náměstí, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Jedná se již o 11. ročník akce, kterou v Hranicích na zahájení sezony pro celou motorkářskou obec pořádá klub Harley Owners Group Ostrava divize Hranice. Sraz je od 11.30 hodin na Masarykově náměstí. Samotná mše pak bude probíhat od 13 do 13.45 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Po mši bude následovat požehnání a od 14 hodin Spanilá jízda. Akce se bude konat za každého počasí.

Zdroj: Jana Formánková

Název akce Paličkování a broušené sklo

KDY: od neděle 31. května ve 14 hodin

KDE: Muzeum, Prosenice

ZA KOLIK: zdarma

Na prodejní výstavě budou každou neděli od 14 do 17 hodin až do 2. srpna k vidění paličkované výrobky Blanky Křížové a broušené sklo Adély Lakomé





Zdroj: Deník / Redakce

Název akce Italský víkend

KDY: v sobotu 6. a v neděli 7. června

KDE: Zámek, Hustopeče nad Bečvou

ZA KOLIK: dobrovolné, promítání 60 korun

Festival italské kultury, hudby, filmu, jídla, pití, módy, aut, životního stylu, tipů na výlety na fantastická místa v celé Itálii. Součástí akce je v sobotu od 15 hodin cestovatelská přednáška – Itálie ze severu na jih, výstava fotografií Benátský karneval 2020, projekce italského filmu S chutí Toskánska začíná v 18 hodin a večerní párty La Discoteca Italiana, Latin night odstartuje ve 20 hodin. V zámeckém parku budou po oba dny atrakce pro malé i velké autodrom, labutě, houpačky, dětský kolotoč, střelnice, skákací hrad, trampolíny

Swap

Zdroj: DENÍK/Alena Burešová

Název akce Zbrašovské aragonitové jeskyně

KDY: denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin

KDE:Teplice nad Bečvou

ZA KOLIK: plné 130 korun, snížené 100 korun, děti do 15 let 60 korun

Prohlídka jeskyní jen s průvodcem. Do Zbrašovských aragonitových jeskyní se rezervace pro jednotlivce neprovádějí! Rezervace pro hromadné skupiny (nad 10 osob) je potřeba dohodnout telefonicky na čísle 581 601 866.

Zdroj: DENÍK/Liba Mátlová