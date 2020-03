Název akce Skandální aféra Josefa Holouška

KDY: sobota od 18 hodin

KDE: Sokolovna, Přerov

ZA KOLIK: 100 korun

Scénické čtení v podání herců ze Slováckého divadla.

Název akce KISS Czech Company & Hairy Groupies

KDY: pátek od 20.30 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 200 korun

Nejsvěžejší český revival amerických KISS, pohybující se na druhém a třetím místě v anketách revivalové skupiny roku, oslaví v rámci jarního tour 20 let od svého vzniku. Naopak Hairy Groupies je mladá a atraktivní hudební skupina v čele se zpěvačkou Jackie Daniel´s a vtáhne vás zpět do osmdesátých let, kde hudbě vládli světoví velikáni Guns´n´Roses, Bon Jovi nebo Motley Crue. Show plná energie, kvalitní hudby, pyrotechnických efektů a stylového oblečení se znovu vrací na hudební scénu a nikoho nenechá dlouho sedět!

Název akce Štístko a Poupěnka

KDY: v sobotu od 15 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 195 korun

V novém představení se tentokrát Štístko a Poupěnka společně s broučky dostanou do pohádkového lesa. Pomohou tam Karkulce, aby jí nesežral vlk a také potkají Jeníčka a Mařenku na cestě k perníkové chaloupce. Naučí se hodiny s písničkou Tik ťak i kouzelná slůvka s Pyšnou princeznou. Udrží tajemství s písničkou Šušušu a spatří, jak drzou, nevychovanou Káču navštíví čert v písničce Čert a Káča. Společně se všichni naučí zdravě papat se superhrdinou Mňamáčkem. Zazní taneční hity Hejbni kostrou a Jájájá, ale nebudou chybět ani známé, osvědčené písničky.

Název akce SWAP

KDY: v pátek od 17 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin

KDE: Coworkingové centrum, Přerov

ZA KOLIK: 30 korun

Výměnný bazárek jarního a letního oblečení.