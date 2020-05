Název akce Malování na kameny

KDY: v neděli 17. května od 13.15 hodin

KDE: Květinová farma Krásenka, Přerov-Vinary

ZA KOLIK: 200 korun

Tvořivá dílnička v přírodě na květinové farmě Krásenka ve Vinarech. Budou připraveny kamínky, které si ozdobíte dle fantazie. Veškeré pomůcky a malé občerstvení v ceně 200 korun. Malování na kameny je úžasná relaxační technika. Délka dílničky je přibližně 2,5 hodiny. Rezervujte na e-mailu ivanahl@centrum.cz.

Zdroj: Ladislav Bába

Název akce Nevěsty z jiných světů, cizinky v nás

KDY: do 21. června do 17 hodin

KDE: zámek Přerov

ZA KOLIK: 60 korun

Výstava originálním způsobem nahlíží do šestice historických období – od neolitu, přes dobu bronzovou a stěhování národů až po raný středověk. Autorský tým ateliéru Jak obléci pračlověka v čele s Kristýnou Urbanovou v ní návštěvníkům představuje osudy několika žen, jejichž ostatky a vybavení hrobů nám pomáhají odhalit jejich životní příběhy.

Zdroj: Profimedia.cz

Název akce Drezurní závody Přerov

KDY: sobota 23. května od 9 hodin

KDE: Areál zemědělské školy, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

První letošní drezúrní závody, které se uskuteční na obtížnostech hobby i oficiálních soutěží

Zdroj: archiv pořadatelů

Název akce Hledání podobizny Komenského

KDY:do 22. listopadu 17 hodin

KDE: Muzeum Komenského, Přerov

ZA KOLIK: 20 korun

Hlavním příspěvkem k výročí 350. úmrtí Komenského bude program Ve stopách Komenského, který má probíhat ve vybraných expozicích. V lektorované podobě nabízen školám, jeho modifikovaná (samonosná) verze pak bude určena všem návštěvníkům muzea. Tématem programu bude putování Komenského po jednotlivých zemích Evropy, s ním pak spojené hledání jeho podoby. Výstava bude představovat závěrečnou část programu, kdy budou skupiny pracovat s indiciemi získanými v jednotlivých místnostech.

Zdroj: Deník/Jaroš